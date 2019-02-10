بالتزامن مع مؤتمر «وارسو».. التجمع من أجل إيران يفضح ممارسات الملالي

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)بالتزامن مع عقد مؤتمر دولي لمواجهة إيران في العاصمة البولندية، تنظم الجاليات الإيرانية في أوروبا تجمعاً كبيراً في وارسو (الأربعاء) تدعو خلاله إلى إدانة انتهاكات النظام الإيراني لحقوق الإنسان وأعماله الإرهابية على الأراضي الأوروبية وتدخلاته في شؤون دول المنطقة.
ومن المقرر أن يعقد التجمع في Stadion PGE Narodowy، البوابة رقم 2 بدءاً من الساعة 12 ظهراً، بمشاركة عدد من الشخصيات المرموقة وفي مقدمتهم عمدة مدينة نيويورك السابق رودي جولياني، رئيس وزراء الجزائر السابق سيد أحمد غزالي، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السابق روبرت توريسلي، وعدد من أعضاء البرلمان البولندي ومجلس الشيوخ.
وقبل التجمع، سيعقد مؤتمر صحفي بمشاركة هذه الشخصيات لفضح ممارسات النظام الإيراني التدميري في منطقة الشرق الأوسط.
يذكر أن التجمع من أجل إيران يسعى إلى توفير الوعي العام حول القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والديموقراطية والحريات المدنية والسياسة الخارجية وغيرها من القضايا العامة في أوروبا والمتعلقة بإيران والمنطقة.
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