إنفانتينو : كرة القدم لها تأثير اقتصادي واجتماعي في القارة الافريقية

اعلن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ان الفيفا شريك لافريقيا بعدما اصبحت كرة القدم اكثر من مجرد لعبة.

واشار في كلمته امام الاتحاد الافريقي ان كرة القدم لها تأثير اقتصادي واجتماعي في العديد من الدول وان هناك مساواة بين الجنسين لتحقيق النمو الاقتصادي والتكامل بين الدول.

واوضح ان هناك شعف بكرة القدم في إفريقيا وان التأثير الاجتماعي لافريقيا في العالم متنامي وكرة القدم لها دور مؤثر في ذلك.

وتابع انفانتينو اننا نؤمن بافريقيا ونترجم ذلك لافعال تساعد القارة على النجاح كما قمنا بمضاعفة عدد الفرق الافريقية المشاركة في المنافسات خلال العامين الماضيين

واضاف انه فخور بوجوده هنا لاننا نطلق شراكة حقيقية مع الاتحاد الافريقي.

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