بيل جيتس: العنصر الرئيس في تنمية القارة الافريقية هو الخبرة الانسانية

اعلن بيل جيتس مؤسس شركة ميكروسوفت العالمية انه في إطار عملي في افريقيا رصدت العديد من التحديات التي تواجه دول القارة الإفريقية.

واوضح في كلمته أمام الاتحاد الإفريقي في دورته الـ32 ان العنصر الرئيس في تنمية القارة الافريقية هو الخبرة الانسانية و الاستثمار في العنصر البشري.

واضاف انه تم استثمار اكثر من 15 مليار دولار خلال ال20 عاما الماضية في قطاع الصحة بافريقيا.

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