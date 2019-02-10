«أفريقية النواب»: مصر تتبنى مشروع «جواز السفر الواحد» بين أبناء قارة أفريقيا

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قالت منى منير، عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، إن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي تتويج لسياسة الرئيس عبدالفتاح السيسي التي تقوم على الأخوة والرؤوس المتساوية.

وقالت «منير»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» مع سعيد حساسين عبر فضائية «الرافدين+»، اليوم السبت، إن مصر تتبنى مشروع «جواز السفر الواحد» بين أبناء قارة أفريقيا، وحال تطبيق هذا المشروع سيربط بين جنوب وشمال القارة.

وأضافت «منى» أن مصر تتبنى أيضاً إنشاء عملة موحدة، ما يعطي قوة اقتصادية لكل دول القارة الغنية بالطاقات البشرية، والتنوع المناخي والبشري.