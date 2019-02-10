مصر والسودان وإثيوبيا يتفقون على عدم الإضرار بالمصالح المشتركة

أديس أبابا - محمد الجالى

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم بأديس أبابا فى قمة ثلاثية مع كل من الرئيس السودانى عمر البشير، ورئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد وذلك امتداداً للقاءات التى انطلقت بين زعماء الدول الثلاث منذ القمة الأفريقية فى يناير 2018، والتى تهدف بالأساس إلى توفير مظلة سياسية لدعم المفاوضات الفنية حول سد النهضة، والتغلب على أية عراقيل فى هذا الصدد، والعمل على تعزيز التعاون الثلاثى بين مصر والسودان وإثيوبيا.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس أكد فى هذا الصدد أهمية العمل على ضمان...