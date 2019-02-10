فعاليات شبعا تطالب عون وبري والحريري بإلغاء قرار لمصلحة مياه لبنان الجنوبي

طالبت فعاليات ​بلدة شبعا​، في بيان، كلا من ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ورئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ورئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ بإلغاء قرار ​وزارة الطاقة​ عبر ملصحة ​مياه لبنان الجنوبي​ بتسليم ​المياه​ إليها، مشيرة إلى "أننا أمام هذا الواقع المستجد، فإن مياه بلدة شبعا هي حياة لأهلها، لا سببا في تهجير أهل شبعا من بلدتهم مجدداً".

ولفتت إلى أن "​مزارع شبعا​ محتلة منذ العام 1967 وبدلاً من العمل على تحريرها نجد أنفسنا أن بلدتنا ستهجر من أبنائها وذلك من خلال السيطرة على المياه التي هي سبب حياتهم وتواجدهم في البلدة".