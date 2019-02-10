فعاليات شبعا تطالب عون وبري والحريري بإلغاء قرار لمصلحة مياه لبنان الجنوبي

طالبت فعاليات بلدة شبعا، في بيان، كلا من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري بإلغاء قرار وزارة الطاقة عبر ملصحة مياه لبنان الجنوبي بتسليم المياه إليها، مشيرة إلى "أننا أمام هذا الواقع المستجد، فإن مياه بلدة شبعا هي حياة لأهلها، لا سببا في تهجير أهل شبعا من بلدتهم مجدداً".
ولفتت إلى أن "مزارع شبعا محتلة منذ العام 1967 وبدلاً من العمل على تحريرها نجد أنفسنا أن بلدتنا ستهجر من أبنائها وذلك من خلال السيطرة على المياه التي هي سبب حياتهم وتواجدهم في البلدة".
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