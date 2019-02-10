زعيتر: لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته علامة فارقة في المنطقة

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​غازي زعيتر​ أنه "بعد أن تمادى نظام الإستتباع الإسرائيلي، والقوى التي تسلطت وتسلقت على ظهور الدبابات الاسرائيلية، أطلقت حركه "أمل" والقوى الوطنية أكبر عملية اعتراض وانتفاض ضد السلطة الجائرة، فكانت |انتفاضة 6 شباط" الشعبية والمسلحة ضد نظام التخلي عن الثوابت الوطنية والمصلحة ال​لبنان​ية، نظام القمع والقهر واستغلال المؤسسات الرسمية، مدنية وأمنية، في ضرب وقهر المواطنين، فاسقطت حركه "أمل" في هذا اليوم الأغر من تاريخ لبنان الحديث كل مفاعيل الإجتياح الإسرائيلي واخرجت أدوات التحالف معه من الضاحية والعاصمة، لتفتح مرة وإلى الأبد طريق ​المقاومة​ من ​البقاع​ إلى الجبل، ف​بيروت​ ف​الجنوب​، ولترسم مع حلفائها تاريخا جديدا للبنان، عنوانه المقاومة التي كانت ​سوريا​ عمقها وخط دفاعها الأول ومركز التسليح والتذخير والدعم السياسي، وليعيد رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ترميم كل الصدوع التي أصابت معسكر المواجهة بعد تداعيات الإجتياح، مستندا إلى الايمان بالله وقدرة شعبه وحركته، متكئا على جبل عظيم اسمه حافظ الاسد".

وخلال احتفال أقامه إقليم البقاع في حركة "أمل" في بلدة ​الطيبة​ لمناسبة ذكرى "انتفاضة 6 شباط"، لفت زعتير إلى أنه "اليوم عندما نحتفل بذكرى انتفاضة السادس من شباط، نؤكد على مجموعة من الثوابت، وهي أن المشروع السياسي الوطني الذي حملته الانتفاضة "​لبنان القوي​ المقاوم"، الذي كان وسيبقى حجر عثرة وحاجزا لا يمكن تجاوزه من قبل العدو الاسرائيلي وحلفائه، ومرة وإلى الأبد ليعلم أصحاب القرار الاسرائيلي ومن معهم أن لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته علامة فارقة في هذه المنطقة".

وأعلن زعيتر أن "​حركة أمل​ تقف خلف الحكومة الجديدة في سبيل تحقيق مطالب مواطنيننا وشعبنا في قضاياه كافة، خدماتيا واجتماعيا وصحيا وتربويا، وفي كل المرافق. نحن كنا وسنبقى عناصر ومجاهدين رهن إشارة ما ترتئيه حركتنا وفي أي موقع كنا في خدمه الناس".

وأشار زعيتر إلى "بعض العناوين التي سيثيرها خلال مناقشة بيان الحكومة، ومنها: أن تعمل الحكومة الجديدة على تحقيق قانون العفو العام الذي ورد في بند من بنود ​البيان الوزاري​، وموضوع ​مؤتمر سيدر​ الذي عقد في ​باريس​، سنطالب الحكومة بأن تكشف لنا المشاريع كافة، وفي أي مناطق ستنفذ، إضافة إلى موضوع مجلس إنماء ​بعلبك الهرمل​ - زحله وعكار، واستكمال دوائر محافظة بعلبك الهرمل".

وشدد على أن "حكومة الوحدة الوطنية اتخذت شعارها "إلى العمل" وإن شاء الله أن تعمل لخير الإنسان وخير اللبنانيين جميعا".