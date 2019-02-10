آلان عون: إنها مرحلة عمل وعلى الحكومة التحرك سريعا في سلسلة خطوات إصلاحية

أكّد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​آلان عون​، أن "على ​الحكومة​، بعد نيلها الثقة، أن تتحرّك سريعًا في سلسلة خطوات إصلاحية، مالية وإقتصادية".

وأوضح في تصريح صحافي، أنّ "هذه الخطوات تبدأ بموازنة مخفّضة لعام 2019، وهي إشارة أوليّة جدّية مُنتظرة داخليًّا وخارجيًّا، مرورًا بقرارات مفصلية وجوهرية في ملفّ ​الكهرباء​ تضع حدًّا للتجاذب الّذي حصل في الحكومة السابقة، وانتهاءً بقرارات إستثمارية مهمّة عبر إطلاق مشاريع بنى تحتية حيوية، سيكون لها تداعيات إيجابية على النمو الإقتصادي".

وركّز عون على أنّ "هذا أوّل الغيث، والطريق طويل والمنتظَر كثير، وهي فعلاً مرحلة عمل في كلّ المجالات. المهمّ أن تكون الحكومة جماعةً وأفرادًا على المستوى المطلوب".