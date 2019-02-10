انقلاب سيارة على طريق جويا وبداخلها عدة خاصة بالسرقة

انحرفت ​سيارة​ مسرعة على طريق بافليه ـ جويا عن مسارها حيث تدحرجت لتنقلب دون معرفة هوية السائق الذي فرّ هارباً، وقد حضر فرع المعلومات ليجد عدة خاصة بالسرقة وقد تم فتح تحقيق بالحادث.

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