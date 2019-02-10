أكّد رئيس "حزب التوحيد العربي" وئام وهاب، أنّ "لا فتنة في الجبل. هذا أستطيع أن أؤكّده باسم كلّ فريقنا".
ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّه "إذا كان لدى أحد كوابيس ليلية من قائد الفرقة الرابعة اللواء ماهر الأسد، فالعلاج ليس عندي بل يلزمه طبيب نفسي".
كانت هذه تفاصيل خبر وهاب أكد ألا فتنة بالجبل: إذا كان لدى أحد كوابيس من ماهر الأسد فالعلاج ليس عندي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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