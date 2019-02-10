وهاب أكد ألا فتنة بالجبل: إذا كان لدى أحد كوابيس من ماهر الأسد فالعلاج ليس عندي

أكّد رئيس "حزب التوحيد العربي" ​وئام وهاب​، أنّ "لا فتنة في الجبل. هذا أستطيع أن أؤكّده باسم كلّ فريقنا".

ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّه "إذا كان لدى أحد كوابيس ليلية من قائد الفرقة الرابعة اللواء ​ماهر الأسد​، فالعلاج ليس عندي بل يلزمه طبيب نفسي".