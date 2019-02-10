جريح بإنهيار سقف في تل قندي

اصيب شخص بجروح جراء انهيار اجزاء من منزل في تل قندي في منطقة ​سهل عكار​، فيما نجا باقي افراد العائلة التي تسكن المنزل بأعجوبة. وانهار سقف احد غرف النوم حيث ينام عدد من الابناء على السرير بشكل مباشر. وناشدت العائلة ​الهيئة العليا للاغاثة​ التدخل.

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