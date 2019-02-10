أفيوني: أدعم مشاريع غرفة طرابلس التي تستقطب رواد أعمال وتوفر فرص عمل

أوضح وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل أفيوني، خلال زيارته غرفة ​طرابلس​ و​الشمال​، "أنّني أتابع بشكل حثيث ومتواصل مختلف الأنشطة الّتي تقوم بها، وترتكز بشكل واقعي ومسؤول على رؤية متكاملة تضيء على الميزات التفاضلية والتنافسية الّتي تمتلكها طرابلس، وعلى الإمكانات البشرية، وكلّها عوامل مساعدة على جذب الإستثمارات".

ولفت إلى أنّ "من جهتهي، ومن خلال موقعي في ​مجلس الوزراء​، أشجّع وأدعم هذه المشاريع الّتي تعزّز من مبادرات ​القطاع الخاص​ في إدارة المشاريع الاستثمارية الكبرى، لا سيما إذا كانت تلك المشاريع تتطلّب وضع الأطر التشريعية الناظمة لها، الّتي تساعد بدورها على تلبية إحتياجات المستثمرين، وتستقطب شركات ورواد أعمال وتوفّر العديد من فرص العمل المطلوبة، وبالتالي العمل على تسويقها لتحريك العجلة الإقتصادية العامة".

وأعلن أفيوني أنّه "يسعدني أن أحمل لواء تلك المشاريع، لأنّ في مدينة طرابلس الكثير من أصحاب المبادرات والكفاءات، وبشكل محوري في مجال إقتصاد المعرفة الّذي يتمتّع بطابع شمولي أوسع من تقنية المعلومات، لأنّ التكنولوجيا باتت موجودة في القطاعات الإقتصادية كافّة من زراعية وصناعية وتجارية وغيرها".

وبيّن أنّ "لدينا المدد من الطاقات اللبنانية المتواجدة في مختلف بلدان الانتشار، حيث يسجّل اللبنانيون في تلك المجتمعات قصص نجاح في مختلف المجالات وعلى أعلى المستويات القيادية والريادية، ولكنّني أركّز على مسألة حيوية ترتبط برسم خطة لتسويق تلك المشاريع"، معربًا عن تفاؤله لأنّ "هناك نمطاً معيّنًا ومتجدّدًا يجب أن نعمل على بلورته بطريقة فعّالة، لطرح مشاريع ​غرفة طرابلس​ الإستثمارية الكبرى".

وأكّد "أنّني مسرور بأن أشاهد وأستمع إلى سلة تلك المشاريع الشيقة، وعلينا الإلتزام بتبنّيها، وهي من الأحلام الجميل، لأنّني أثق تمامًا أنّها مبنيّة على رؤية متكاملة"، مشيرًا إلى أنّ "لن أتردّد إطلاقًا بالقيام بما هو مطلوب القيام به على مستوى مجلس الوزراء، وبإمكاني أن أساعد بالدفع بهذا الاتجاه من خلال جدول أولويات بهدف وضع طرابلس على خارطة الاهتمام الاستثماري، والكشف عن الفرص الاقتصادية وتكثيف الجهود على نطاق العلاقات مع اللبنانيين في بلدان الانتشار، للمساهمة في تحقيق النمو في إقتصادنا والشروع باطلاق مشاريع مفيدة ومربحة، وأن نخطو معا خطوات عملية لتبصر تلك المشاريع الكبرى والمهمة النور وتصبح حقيقة على أرض الواقع".