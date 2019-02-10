طائرة حربية تابعة للجيش الليبي تعترض طائرة مدنية وتجبرها على الهبوط

ذكرت وسائل إعلام أن ​طائرة​ حربية تابعة لقوات "الجيش الليبي" اعترضت طائرة مدنية وأجبرتها على الهبوط في سبها جنوب البلاد، مشيرة إلى أن الطائرة كانت قد أقلعت من حقل ​الفيل​ النفطي.

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