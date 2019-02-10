السيسي: مصر ستعمل على تحقيق الإصلاح المالي والمؤسسي للاتحاد الإفريقي

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن "مصر ستعمل على تحقيق الإصلاح المالي والمؤسسي للاتحاد الإفريقي"، مشيراً إلى أنه "يجب ترسيخ مبدأ الحلول الإفريقية لمشاكل القارة لحمايتها من التدخل الخارجي".
وفي كلمته خلال افتتاح القمة الأفريقية في أديس أبابا، لفت السيسي إلى أن "ازدياد حجم التحديات التي تواجه مفهوم الدولة الوطنية في إفريقيا"، معتبراً أن "الطريق لا يزال طويل لإنهاء النزاعات في القارة الإفريقية".
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