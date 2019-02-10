زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب شرقي إندونيسيا

ضرب ​زلزال​ بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر مقاطعة مالوكو الشمالية شرقي ​إندونيسيا​.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، في بيان، أن الزلزال وقع على بعد 133 كم قبالة السواحل الجنوبية الغربية لجزيرة تيرنيت التابعة للمقاطعة.

ولفتت إلى أن الهزة الأرضية حدثت على عمق 44.1 كم تحت سطح الأرض.

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ولم يصدر تحذير بخصوص إمكانية حدوث أمواج عملاقة من مركز التحذير من موجات ​تسونامي​.

كما لم تشر السلطات إلى وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وتقع إندونيسيا على ما يسمى بـ"حزام النار"، وهو قوس من خطوط الصدع تدور حول حوض ​المحيط الهادئ​ المعرض للزلازل المتكررة والثورات البركانية.