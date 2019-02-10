الحسن: بالتعاون والتضامن نحقق الافضل رغم الخلافات السياسية

رأت وزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​ من ​طرابلس​ أنه "بالتضامن والتعاون يمكننا تحقيق الأفضل وإنجاز الكثير بغض النظر عن الخلافات السياسية".

وخلال إستقبالها الوفود الرسمية والنقابية والأمنية والشعبية من مختلف أقضية ​الشمال​ في ​نقابة المهندسين​ في طرابلس، لفتت الحسن الى أنها "كإمراة ستضفي لمسة جديدة على الوزارة التي كانت حكرا للرجال"، لافتة الى "أن العمل كثير والمسار طويل وأن الكل سيتحقق بالتعاون والتضامن"، مؤكدة أنها "ستحمل التجربة التي خاضتها على مدى 3 سنوات في المنطقة الإقتصادية الحرة لتستمر في تحقيق النجاح لأجل كل ​لبنان​".

وشددت على أنه "لدينا عمل كثير وتحد كبير لان هذه الوزارة كبيرة جدا. وقد قال لي سعادة المحافظ ان استلام الوزارة هو تحد كبير لي لكوني امرأة ولكن اؤكد ان ذلك يساعد على اضافة لمسة جديدة على الوزارة التي كانت حكرا للرجال".

ورأت الحسن أنه "علينا العمل على مسائل عدة لحلها وبخاصة مخالفات ​البناء​ وبعض الامور الذي ذكرها سعادة النقيب كموضوع السير والانماء البلدي. مع التأكيد ان كل ذلك يتحقق في التضامن والتعاون".