نتانياهو: سأشارك بمؤتمر وارسو لبحث سبل إحباط التموضع الإيراني بسوريا

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ أنه سيشارك هذا الأسبوع في مؤتمر السلام والأمن الذي سيعقد في ​وارسو​ "والذي سيبحث السبل لإحباط التموضع ال​إيران​ي ب​سوريا​ وصد العدوان الإيراني ومنع إيران من الحصول على أسلحة نووية".

وخلال جلسة للحكومة الإسرائيلية، أوضح نتانياهو أنه "سيتم العمل على تطبيق القانون الذي يقضي بخصم الأموال التي تدفع ​السلطة الفلسطينية​ لإرهابيين فلسطينيين من العائدات الضريبية التي تحولها إليها إسرائيل سيكتمل حتى نهاية هذا الأسبوع وقال إن الكابينت سيمرر القرار بهذا الشأن يوم الأحد القادم".

ولفت إلى أنه سيلتقي نائب الرئيس الأميركي ​مايك بنس​ ووزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ وزعماء آخرين.