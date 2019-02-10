أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أنه سيشارك هذا الأسبوع في مؤتمر السلام والأمن الذي سيعقد في وارسو "والذي سيبحث السبل لإحباط التموضع الإيراني بسوريا وصد العدوان الإيراني ومنع إيران من الحصول على أسلحة نووية".
وخلال جلسة للحكومة الإسرائيلية، أوضح نتانياهو أنه "سيتم العمل على تطبيق القانون الذي يقضي بخصم الأموال التي تدفع السلطة الفلسطينية لإرهابيين فلسطينيين من العائدات الضريبية التي تحولها إليها إسرائيل سيكتمل حتى نهاية هذا الأسبوع وقال إن الكابينت سيمرر القرار بهذا الشأن يوم الأحد القادم".
ولفت إلى أنه سيلتقي نائب الرئيس الأميركي مايك بنس ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو وزعماء آخرين.
كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو: سأشارك بمؤتمر وارسو لبحث سبل إحباط التموضع الإيراني بسوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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