مقتل إسرائيليين وإصابة 40 بانقلاب حافلة وسط الضفة

قتل مستوطنان إسرائيليان وأصيب 43 أخرون بجروح معظمها طفيفة في ​حادث اصطدام​ ​حافلة​ بمركبة خاصة غرب مدينة ​رام الله​ وسط ​الضفة الغربية​.

وأعلنت خدمات الإسعاف الإسرائيلية، في بيان، فإن الحادث وقع خلال توجه الحافلة من مستوطنة "موديعين عيليت" غرب رام الله، إلى ​القدس​.

ولفتت إلى أن الحافلة كانت تقل عشرات المستوطنين، واصطدمت بمركبة تجارية صغيرة ما أدى إلى انقلاب الحافلة، دون ذكر الأسباب، مشيرة إلى أن طواقم كبيرة من ​فرق الإسعاف​ و​الشرطة الإسرائيلية​ هلاعت إلى الموقع حيث تم إخلاء المصابين قبل الإعلان رسميا عن مقتل اثنين منهما.