مقتل إسرائيليين وإصابة 40 بانقلاب حافلة وسط الضفة

قتل مستوطنان إسرائيليان وأصيب 43 أخرون بجروح معظمها طفيفة في حادث اصطدام حافلة بمركبة خاصة غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.
وأعلنت خدمات الإسعاف الإسرائيلية، في بيان، فإن الحادث وقع خلال توجه الحافلة من مستوطنة "موديعين عيليت" غرب رام الله، إلى القدس.
ولفتت إلى أن الحافلة كانت تقل عشرات المستوطنين، واصطدمت بمركبة تجارية صغيرة ما أدى إلى انقلاب الحافلة، دون ذكر الأسباب، مشيرة إلى أن طواقم كبيرة من فرق الإسعاف والشرطة الإسرائيلية هلاعت إلى الموقع حيث تم إخلاء المصابين قبل الإعلان رسميا عن مقتل اثنين منهما.
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