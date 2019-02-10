بدء محاكمة رئيس وزراء ماليزيا السابق بتهمة الفساد الثلثاء المقبل

تبدأ يوم الثلثاء المقبل، محاكمة رئيس وزراء ماليزيا السابق ​نجيب عبد الرزاق​، بتهمة ​الفساد​.

ودفع عبد الرزاق ببراءته من اتهامات بخيانة الأمانة واستغلال السلطة وغسيل الأموال، فيما من المتوقّع أن تكون أوّل محاكمة ضمن محاكمات كثيرة بسبب ما يشتبه بأنّه تحايل في صندوق التنمية الماليزي الحكومي "وان.ام.دي.بي".

وتبدأ المحاكمة بعد تسعة أشهر من خسارة عبد الرزاق في انتخابات عامّة هَيمن عليها استياء الناس بسبب مزاعم بسرقة نحو 4.5 مليار دولار من صندوق "وان.ام.دي.بي" وتحويل ربعها إلى حساباته الشخصية في البنوك.

وكانت قد عثرت الشرطة على بضائع بقيمة نحو 300 مليون دولار وأموال سائلة في عقارات لها صلة بعبد الرزاق بعد فترة وجيزة من الانتخابات الّتي جرت في أيار 2018.