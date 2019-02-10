مشروع قرار روسي في مجلس الأمن يدعو لاحترام سيادة فنزويلا

قدّمت ​روسيا​ مشروع قرار إلى ​مجلس الأمن الدولي​ بشأن ​فنزويلا​، يدعو إلى احترام سيادة هذا البلد واستقلاله وعدم التدخل بشؤونه الداخلية.

وينصّ مشروع القرار الّذي تمّ تقديمه بديلًا عن مشروع قرار اقترحته ​الولايات المتحدة الأميركية​ في وقت سابق، على أنّ "مجلس الأمن يبدي قلقه إزاء التهديدات باستخدام القوة ضدّ سلامة أراضي فنزويلا واستقلالها السياسي، ويندّد بمحاولات التدخل في مسائل تتعلّق أساسًا بالشؤون الداخلية لهذا البلد".

ويدعو مشروع القرار إلى "حلّ الوضع الراهن في فنزويلا عبر وسائل سلمية، ويؤكّد دعم مجلس الأمن لكلّ المبادرات الرامية إلى إيجاد حلّ سياسي بين الفنزويليين، بما في ذلك "آلية مونتيفيديو" على أساس حوار وطني".

وكانت الولايات المتحدة قد اقترحت مشروع قرار على المجلس يمنح تأييدًا كاملا لزعيم المعارضة اليمينية ​خوان غوايدو​.