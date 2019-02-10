وفاة الوزير والنائب السابق روبير غانم اثر عارض صحي مفاجئ

توفي الوزير والنائب السابق ​روبير غانم​، عن عمر يناهز الـ76 عامًا، اثر عارض صحي مفاجئ.

وُلد النائب الراحل في 18 حزيران 1942، والده قائد الجيش في فترة السبعينيات العماد إسكندر غانم. متزوج من فيفيان حداد، ولديهم ولدان: إسكندر ونديم.

حصل على إجازة جامعية في الحقوق من "جامعة القديس يوسف". وفي الفترة ما بين 1977 حتّى 1992، مارَس مهنة المحاماة في فرنسا وأوروبا كمستشار قانوني لرجال أعمال لبنانيين وعرب.

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في عام 1992، انتُخب نائبًا عن المقعد الماروني في البقاع الغربي، وأُعيد انتخابه عن المقعد نفسه في عام 1996. وفي انتخابات عامي 2000 و2005، انتُخب نائبًا عن المقعد الماروني في دائرة البقاع الثالثة - البقاع الغربي وراشيا، وفي عام 2009 أُعيد انتخابه عن المقعد الماروني في دائرة البقاع الغربي - راشيا.

أمّا على صعيد العمل الوزاري، فقد عُيّن في 25 أيار 1995 وزيرًا للتربية الوطنية ووزيرًا للشباب والرياضة وذلك بحكومة رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري في عهد الرئيس الراحل الياس الهراوي، وظلّ بالمنصب حتّى 7 تشرين الثاني 1996.

وكان قد قرّر عدم الترشح للانتخابات البرلمانية الّتي جرت في 6 أيار 2018، وذلك لإفساح المجال أمام وجوه جديدة في المجلس النيابي.