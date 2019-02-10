انتخاب رئيس جنوب أفريقيا رئيسا للاتحاد الأفريقي 2020



محمد اسماعيل - القاهرة - أديس أبابا (أ ش أ(

تم خلال الجلسة الافتتاحية للقمة الأفريقية الثانية والثلاثين إعلان انتخاب رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا رئيساً للاتحاد الأفريقي لعام ٢٠٢٠.

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