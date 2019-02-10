ليبرمان: من المرجح اعتزال نتنياهو السياسة قبيل الانتخابات

محمد اسماعيل - القاهرة - غزة (أ ش أ)

رجح وزير الدفاع الإسرائيلي المستقيل أفيجدور ليبرمان تنحي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن منصبه واعتزاله الحياة السياسية قبيل الانتخابات المقبلة في 9 أبريل القادم، إذا ما ثبت اتهامه في ثلاث قضايا فساد موجهة إليه.

ونقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية عن ليبرمان قوله - خلال جلسة مغلقة بمنطقة (ميفاسيريت صهيون) اليوم الأحد - "لا استبعد احتمالية لجوء نتنياهو إلى عقد صفقة في نهاية الأمر، حتى لا يتم تقديمه للمحاكمة، مثل الصفقة التي عقدها الرئيس الإسرائيلي السابق عيزر وايزمان".

وأضاف "أنه في حال حدوث ذلك، فإن حزب الليكود اليميني سيحتاج إلى اختيار مرشح آخر لخوض الانتخابات المقبلة.. وفي هذه الحالة نتوقع حدوث عاصفة سياسية، لأنه من غير الواضح كيف سينتهي الأمر".