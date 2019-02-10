بالصور- "المحاربين القدماء" بالمنيا تحتفل بيوم الشهيد

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد المواجدي:

شهد اللواء قاسم محافظ المنيا، اليوم الأحد، الحفل الذي نظمته جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، احتفالًا بيوم الشهيد والمحارب القديم، لتكريم أبناء محافظة المنيا من أسر الشهداء والمصابين بمسرح ديوان عام المحافظة.

وحضر الحفل اللواء أركان حرب السيد علي الغالي مدير جمعية المحاربين القدماء، واللواء باسم عزت نائب مدير الجمعية، وأحمد جبريل السكرتير العام المساعد، واللواء إيهاب البطراوي مساعد مدير أمن المنيا، والعقيد أكرم علي المستشار العسكري للمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية ورجال الدين وأسر الشهداء.

وقال المحافظ، إن هذا التكريم لمصابي العمليات الحربية وأسر الشهداء من رجال الجيش والشرطة يعكس مدى اعتزاز الوطن بأبنائه الأوفياء المدافعين عن أمنه وسلامته والذين أضافوا إلى سجل الوطنية المصرية صفحات من المجد والكرامة يعتز بها أبناء مصر جيلًا بعد جيل، كما يعبر عن الإحساس بالمسؤولية والوفاء، والعرفان تجاه أبطال ضحوا بأنفسهم ولبوا نداء الشهادة في سبيل حرية مصر وتحقيق سيادتها.

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