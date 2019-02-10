وزيرة بريطانية: ماي يمكن أن تتوصل لاتفاق جديد للخروج من الاتحاد الأوروبي

قالت ليز تراس وزيرة الخزانة البريطانية، اليوم الأحد، إن رئيسة الوزراء تيريزا ماي يمكنها أن تتوصل إلى اتفاق جديد للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأضافت الوزيرة، لمحطة "سكاي نيوز"، أن الاتفاق الجديد قد يتعلق بتغيير أجزاء من اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد متعلقة بحدود إيرلندا الشمالية.

وأضافت تراس "أؤمن بقدرة تيريزا ماي على التوصل إلى مثل هذا الاتفاق".

كما عبرت وزيرة الخزانة البريطانية عن رفضها لفكرة الاتحاد الجمركي بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهو أمر يدعمه حزب العمال المعارض الرئيسي.

وقال الاتحاد الأوروبي إنه مهتم بالسعي إلى صيغة الاتحاد الجمركي. لكن ماي ترفضه بشده.

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