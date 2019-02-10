فرنسا تعلن الطوارئ بسبب سوء الأحوال الجوية

السلطات الفرنسية

وكالات :

رفعت السلطات الفرنسية حالة التأهب لـ"اللون البرتقالي" في 21 منطقة بسبب هبوب رياح شديدة تابعة لعاصفة "إيسياس" حذرت منها وكالة الأرصاد الجوية الوطنية بفرنسا (ميتيو فرانس)، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأفادت وكالة الأرصاد الفرنسية اليوم الأحد أن هذه الرياح ستجتاح المناطق الشرقية للبلاد بسرعة تتراوح بين 110 كيلومترا/الساعة و120 كيلومترا/الساعة.

وأضافت الوكالة أن حالة التأهب تضم 21 منطقة في شرق فرنسا وهم "سافوا العليا" (إقليم فرنسي تابع لمنطقة

رون ألب) و"سافوي" (غربي الألب) و"المارن" (إقليم فرنسي بشمال شرق فرنسا) و"أوب" و"إيون" و"نيافر" (إقليم بوسط فرنسا) و"سون ولوار" (إقليم شرقي وسط فرنسا) و"الأردين" (منطقة غابات تقع بين بلجيكا ولوكسمبورج وفرنسا) و"موز" (إقليم بشمال شرق لفرنسا) و"مورت وموزيل" (إقليم بمنطقة اللورين في فرنسا) و"موزيل" و"كوت دور" (إقليم تابع لمنطقة بورجونيا) "فوج" (إقليم بمنطقة اللورين)و"جورا" (إقليم تابع لمنطقة فرانش كومته) ومقاطعة "هوت ساون" (في منطقة بورجوني-فرانش-كومتي الواقعة شرقي فرنسا) و"الراين الأسفل" (إقليم في شمال شرق فرنسا) و"الراين الأعلى" (إقليم بمنطقة الألزاس في فرنسا) و"بلفور" (مدينة ومركز إداري شرقي فرنسا) و"دوبس" (إقليم يقع في منطقة فرانش كومته إلى الشرق من فرنسا).وأهابت وكالة (ميتيو فرانس) سكان هذه المناطق بتوخي الحذر من سقوط الأشجار أو أشياء أخرى وعدم الصعود إلى أسطح المباني وتثبيت المولدات خارج المباني، كما أن حركة المرور قد تكون صعبة محليا وقد تؤثر بعض الاضطرابات على النقل الجوي والسكك الحديدية.