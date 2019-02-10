فرنسا تعلن الطوارئ بسبب سوء الأحوال الجوية

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رفعت السلطات الفرنسية حالة التأهب لـ"اللون البرتقالي" في 21 منطقة بسبب هبوب رياح شديدة تابعة لعاصفة "إيسياس" حذرت منها وكالة الأرصاد الجوية الوطنية بفرنسا (ميتيو فرانس)، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأفادت وكالة الأرصاد الفرنسية اليوم الأحد أن هذه الرياح ستجتاح المناطق الشرقية للبلاد بسرعة تتراوح بين 110 كيلومترا/الساعة و120 كيلومترا/الساعة.
وأضافت الوكالة أن حالة التأهب تضم 21 منطقة في شرق فرنسا وهم "سافوا العليا" (إقليم فرنسي تابع لمنطقة
وأهابت وكالة (ميتيو فرانس) سكان هذه المناطق بتوخي الحذر من سقوط الأشجار أو أشياء أخرى وعدم الصعود إلى أسطح المباني وتثبيت المولدات خارج المباني، كما أن حركة المرور قد تكون صعبة محليا وقد تؤثر بعض الاضطرابات على النقل الجوي والسكك الحديدية.
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