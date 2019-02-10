السفير الأمريكي لدى ألمانيا: إنفاق برلين الدفاعي لـ"ناتو" غير كافٍ

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اتهم السفير الأمريكي لدى ألمانيا، ريتشارد جرينيل، برلين بالإخفاق في تلبية التزامات الإنفاق الدفاعي التي وافقت أن تسددها لحلف الشمال الأطلسي (ناتو)، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال السفير الأمريكي اليوم الأحد - إن ما تعهدت به ألمانيا أمام الناتو بخصوص زيادة الإنفاق الدفاعي بنسبة 5ر1 بالمائة ليس كافيًا.
وأضاف جرينيل "مجددًا، ليست المعايير الأمريكية هي التي يجب تلبيتها
وأعرب جرينيل عن تفهمه الكامل لاحتياج الشعب الألماني لمزيد من الإنفاق المحلي بدلًا من زيادة الميزانية العسكرية، لافتًا إلى أن دافعي الضرائب الأمريكيين
يذكر أن ألمانيا تعهدت بزيادة إنفاقها الدفاعي تدريجيًا بنسبة 5ر1 بالمائة حتى عام 2024.
ولفتت الصحيفة إلى أن الإنفاق الدفاعي دائما ما كان موضوعًا مثيرًا للجدل عمل على توتر العلاقات بين واشنطن وبرلين منذ أن تولى دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة في 2016.، وكرر ترامب اتهامه للحكومة الألمانية بالإخفاق في تلبية التزاماتها بخصوص الإنفاق الدفاعي.
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