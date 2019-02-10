الرئيس الفلسطيني: نثق في نجاح الرئيس السيسي في قيادة أفريقيا خلال المرحلة القادمة

الرئيس الفلسطيني، محمود عباس

وكالات :

أعرب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس عن ثقته في نجاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لقيادة الاتحاد الأفريقي نحو المزيد من التنمية والازدهار ، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال عباس في كلمته - خلال انطلاق أعمال الدورة العادية الـ32 لقمة الاتحاد الأفريقي بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي - نحن " نعرب عن امتناننا للرئاسة المصرية القادمة، وللرئيس عبد الفتاح السيسي في ولايته للاتحاد الأفريقي للعام الجاري ، ونثق بنجاحه وحكمته في قيادة الاتحاد الأفريقي نحو مزيدا من التنمية والازدهار ".

وقدم عباس التهنئة لجميع رؤساء الدول الإفريقية الصديقة الذين تم انتخابهم خلال عام 2018 ، معربا عن شكره وتقديره لاثيوبيا لدورها في مجلس الأمن خلال العامين الماضيين.

وأضاف أننا " نشيد بتسارع إنجازات الدول الأفريقية، وبرفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق الرفاه الاجتماعي لشعوبكم وتمكين المرأة والشباب إلي جانب جهودكم في مكافحة الإرهاب والتطرف الديني وتركيز الجهود لتطوير البنى التحتية والنهوض العمراني في دول القارة ، كما أننا نراقب

بكل سرور التحولات الديمقراطية وتصارع وتيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي في بلدان القارة الأفريقية وسيادة أسلوب الحوار، والانتقال السلمي للسلطة" .وأعرب في هذا الصدد عن تهنئته للرئيسة الأثيوبية سهلي ورق زودي بمناسبة توليها رئاسة الجمهورية ولرئيس الوزراء الاثيوبي أبي أحمد الذي يقود من خلال الحوار والشراكة مع الجميع حركة إصلاحية شاملة تشمل جميع القطاعات ومنها تمكين المرأة في الحياة السياسية الأمر الذي ينبأ بمستقبل واعد ومشرق لاثيوبيا وشعبها الصديق .وأشاد الرئيس الفلسطيني بالتجربة الرواندية في تمكين المرأة حيث تستحوذ المرأة على أكثر من نصف مقاعد البرلمان الرواندي وتشارك بنسبة فاعلة في القطاع الاقتصادي .