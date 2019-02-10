مدير "ناسا" يعتزم زيارة روسيا للاجتماع مع نظيره روجوزين

جيم برايدينستاين

وكالات :

يخطط مدير وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" جيم برايدينستاين، لزيارة روسيا لإجراء المزيد من المفاوضات مع المدير التنفيذي لوكالة الفضاء الروسية الحكومية "روسكوسموس" ديمتري روجوزين، ولكن لم يتم الاتفاق على موعد الزيارة حتى

الآن،وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.وقال رئيس المكتب الصحفي لوكالة الفضاء الروسية الحكومية "روسكوسموس" فلاديمير أوستيمينكو اليوم الاحد : إن "دعوة مدير وكالة الفضاءالأميركية "ناسا"، جيم برايدينستاين للقدوم إلى روسيا لإجراء المزيد من المحادثات، أعلن عنها مدير وكالة الفضاء الروسية الحكومية "روسكوسموس" ديمتري روجوزين خلال دائرة تلفزيونية مغلقة" ، مشيرا إلى أن " الجانب الأمريكي لديه نية، لكن لم يتم بعد الاتفاق على موعد الزيارة".