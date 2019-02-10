مدير "ناسا" يعتزم زيارة روسيا للاجتماع مع نظيره روجوزين

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جيم برايدينستاينوكالات :
يخطط مدير وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" جيم برايدينستاين، لزيارة روسيا لإجراء المزيد من المفاوضات مع المدير التنفيذي لوكالة الفضاء الروسية الحكومية "روسكوسموس" ديمتري روجوزين، ولكن لم يتم الاتفاق على موعد الزيارة حتىالآن،وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال رئيس المكتب الصحفي لوكالة الفضاء الروسية الحكومية "روسكوسموس" فلاديمير أوستيمينكو اليوم الاحد : إن "دعوة مدير وكالة الفضاء
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