المغرب تنفي شائعات استدعاء سفرائها من السعودية والإمارات

وزير خارجية المغرب ناصر بوريتا- أرشيفية

كتبت - سارة طارق:

نفت دولة المغرب تقارير تشير إلى استدعاء سفرائها إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وقال وزير خارجية المغرب، ناصر بوريتا "التقارير بلا أساس وتفتقر إلى المصداقية"، مؤكدًا أنه لم يصدر أي مسئول مغربي مثل هذا البيان.

وقال إن المغرب، طوال تاريخه الطويل في الدبلوماسية، يمتلك قنوات مناسبة لإصدار مثل هذه الإعلانات ولا يعتمد على وكالات الأنباء.

وفي يوم الخميس ، نقلت وكالة أنباء عن مسئول مغربي أنه لم يحدد هويته قوله "إن المغرب استدعى سفيره إلى السعودية

لإجراء مشاورات".

كما ورد أن المسئولين قالوا إن "المغرب توقف عن المشاركة في العمل العسكري مع التحالف الذي تقوده السعودية في حرب اليمن".

يُنظر إلى بيان بوريتا على أنه تذكير بأن العلاقات بين المغرب والمملكة العربية السعودية وبين الرباط وأبو ظبي كانت أقوى بكثير من "الادعاءات غير المسئولة".

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أخبر مصدر دبلوماسي صحيفة "الشرق الأوسط" اليومية السعودية أن وجود السفير المغربي في الإمارات في الرباط

منذ الأسبوع الماضي كان بسبب بروتوكولات إدارية تطلبت منه أن يكون جسديًّا هناك.

ونقلت الصحيفة عن المصدر قوله "إن وجوده حاليًّا في الرباط غير مرتبط بالعلاقات بين المغرب والإمارات أو أي شكل من أشكال التوتر بين البلدين. هناك أسباب إدارية بحتة لوجوده في المغرب".

لقد وضع بيان بوريتا هذه المسألة في إطارها الطبيعي وسياقها وتجاوز "الرقص المجنون" من قبل أولئك الذين يحاولون إثارة الفتن وتقويض العلاقات التاريخية والأخوية والمساندة المتبادلة بين الرباط والرياض من ناحية، والرباط وأبوظبي من ناحية أخرى، أضاف المصدر.

وقال المصدر "على مدار العصور ، لم يتم قط قطع هذه العلاقات، وما زالت صامدة ومستحيلة التمزق".