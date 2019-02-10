استثمارات سعودية ضخمة لمساعدة باكستان

ذكر محللون أن حزمة استثمارات ضخمة تعدها السعودية لباكستان، ستقدم للتخفيف عن حليفها المسلم الذي يعاني من نقص في السيولة المالية، بينما تواجه أيضا تحديات جغرافية سياسية إقليمية.

ومن ضمن الاستثمارات مصفاة نفطية تبلغ تكلفتها 10 مليارات دولار في ميناء جوادر الاستراتيجي المطلة على بحر العرب ووجهتها النهائية ممر الصين الاقتصادي الباكستاني الضخم الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات، الذي لا يبعد كثيرا عن الميناء الهندي الإيراني شابهار.

أكد مصدران سعوديان لوكالة فرانس برس، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سيزور إسلام أباد قريبا دون أن يحدد موعدا، كما سيتم توقيع عدد من الصفقات الاستثمارية الكبرى خلال الزيارة.

يذكر أن المحادثات للتوصل إلى تفاصيل الصفقات في الوقت المناسب للزيارة رفيعة المستوى بين الرياض وإسلام آباد استغرق عدة أشهر.

وقال مسئول كبير بوزارة المالية الباكستانية للوكالة "إن نتائج المحادثات حتى الآن إيجابية للغاية، وستكون هذه واحدة من أكبر الاستثمارات السعودية على الإطلاق في باكستان".

كما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الشهر الماضي بأن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ، أكبر شريك تجاري لإسلام آباد في الشرق الأوسط، وعرضتا على رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان حوالي 30 مليار دولار من الاستثمارات والقروض.

وقال الاقتصادي السعودي فضل البوعينين للوكالة "إن من المتوقع أن توفر استثمارات الرياض شريان حياة للاقتصاد الباكستاني

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المتراجع الذي خفضته وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني في أوائل فبراير، ويأتى الاستثمار السعودي في باكستان ضمن حزمة مساعدات اقتصادية تهدف إلى تخفيف الضغط على الدين الخارجي ونقص في العملات الأجنبية إلى جانب تعزيز الاقتصاد المتباطئ".

كما أضاف فضل "أن الوزن الثقيل لمنظمة أوبك يهدف أيضا إلى تحقيق أهداف استراتيجية وتجارية من خلال استثمارات في مشاريع البنية التحتية ومصفاة التكرير".

يذكر أن المملكة العربية السعودية وشريكتها الخليجية الإمارات العربية المتحدة قامت بإيداع ثلاثة مليارات دولار في البنك المركزي الباكستاني للمساعدة في حل أزمة ميزان المدفوعات ودعم سعر صرف الروبية المتراجعة، كما أفادت التقارير أنها أجلت نحو 6 مليارات دولار من مدفوعات واردات النفط، حيث فشلت إسلام أباد حتى الآن في الحصول على قروض جديدة من صندوق النقد الدولي.

وكان خان زار الرياض مرتين منذ توليه منصبه في يوليو، وحضر في أكتوبر مؤتمرا استثماريا مرموقا قاطعته شخصيات سياسية واقتصادية أخرى بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي، كما زار خان أيضا منافسى السعودية قطر وتركيا، إضافة إلى الصين التي تبحث عن استثمارات.

وزار وزير الطاقة السعودي خالد الفالح ميناء جوادر في

يناير الماضى وفحص الموقع لمصفاة النفط المقترحة في ميناء بحري على بعد 70 كيلومترا بعيدا عن منافستها الإيرانية تشابهار.

ونقلت وسائل اعلام محلية عنه قوله أن المملكة تدرس خططا لبناء مجمع لتكرير النفط والبتروكيماويات بتكلفة عشرة مليارات دولار في جوادر، ومثل معظم موردي النفط تستثمر السعودية، وهى أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم استثمارات كبيرة في مشاريع التكرير والبتروكيماويات في جميع أنحاء العالم لتأمين مشترين على المدى الطويل من نفطها.

جدير بالذكر أنه تم تطوير ميناء جوادر في إطار مبادرة الحزام والطريق في الصين باستثمارات تبلغ قيمتها حوالي 60 مليار دولار، و ستعتبر مركزا صناعيا إقليميا للمستقبل يسهل الوصول إليه في آسيا الوسطى وأفغانستان والشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال خبراء إن خط أنابيب من جوادر إلى الصين سيخفض وقت الإمداد من 40 يوما حاليا إلى سبعة فقط، لكن حتى الآن رفضت الصين شركاء آخرين في الممر الذي يسعى إلى ربط إقليمها في شينجيانج بجوادر بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

رغم دعوات خان لإعادة هيكلة الاستثمارات الصينية لتشمل قطاعات الزراعة وخلق الوظائف وليس فقط البنية التحتية، إن أي استثمار سعودي في جوادر سيكون له أيضا أبعاد جيوسياسية.

يذكر أن إيران افتتحت أواخر العام الماضي تشابهار التي توفر طريقا رئيسيا للإمدادات إلى أفغانستان غير الساحلية، وتسمح للهند بتجاوز عدوها التاريخي باكستان، وشبهت الهند تشابهار كوسيلة رئيسية لإرسال الإمدادات إلى أفغانستان وتكثيف التجارة مع آسيا الوسطى إضافة إلى أفريقيا.

لكن من غير المتوقع أن تشارك الرياض في أي تنافس بين الهند وباكستان، كما أن المملكة لديها صفقات استراتيجية رئيسية للطاقة مع نيودلهي، حيث ينمو الطلب على النفط بسرعة.