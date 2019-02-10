كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير ألماني يحذّر من انهيار معاهدة الصواريخ النووية بين روسيا وأمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لم يستبعد وزير الاقتصاد والطاقة الألماني، بيتر ألتماير، سباق تسلح جديد في حالة إنهاء معاهدة الصورايخ النووية متوسطة المدى بين روسيا والولايات المتحدة.

وفي مقابلة مع صحيفة "فيلت أم سونتاغ" الألمانية، أعرب "ألتماير" عن أمله في أن "يصل الروس والأمريكيون في نهاية المطاف إلى إجماع حول الاتفاق".. لكنه أضاف أنه "من الخطأ استبعاد فكرة إعادة نزع السلاح من البداية - وهو أمر من شأنه أن يضعف موقفنا التفاوضي."

ووفقًا لـ"ألتماير"، إذا أظهر الأوروبيون والأمريكيون عزمهم وقدرتهم على التصرف، عندئذ فقط ستكون موسكو مستعدة للنظر في مخاوف الغرب.

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وقال إنه إذا أراد الطرفان في نهاية المطاف نزع سلاح حقيقي، فعليهما ألا "يستبعدان بشكل قاطع أي خيارات مقدمًا".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن موسكو تمتلك كل الوسائل العسكرية التقنية للرد على تهديد الانسحاب الأمريكي الذي يلوح في الأفق من معاهدة حقبة الحرب الباردة التاريخية.

وتعهد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، يوم الأربعاء، برد موسكو "المتبادل" على جميع التحركات الأمريكية المتعلقة بمعاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى. أعلنت الولايات المتحدة انسحابها الرسمي في 1 فبراير وبدأت عملية الانسحاب الكامل من الصفقة، وسيتم الانتهاء منه في غضون ستة أشهر.