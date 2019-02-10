كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار سد في البرازيل إلى أكثر من 300 شخص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت السلطات البرازيلية، اليوم الأحد، أن اعداد ضحايا انهيار سد قبل أكثر من أسبوعين في بلدة برومادينيو في منجم جنوب شرق البرازيل، ارتفع إلى 157 قتيلًا و182 مفقودًا.

ووفقا لما أعلنته السلطات قبل يومين، تسبب انهيار السد في البرازيل في 25 يناير الماضي في سحق كل ما قابله من منازل ومكاتب وأشخاص.

ويعتقد رجال الإنقاذ أن جميع المفقودين لقوا حتفهم، لكن لم يتم بعد تحديد مكانهم تحت طبقات الوحل.

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ووقعت الكارثة في 25 يناير، عندما تسبّب انزلاق للتّربة بانهيار السدّ في منجم للحديد الخام قرب مدينة بيلو أوريزونتي عاصمة ولاية ميناس جيرايس.

وجمدت السلطات أصولا للشركة تقدر قيمتها بثلاثة مليار دولار تمهيدا لدفع فاتورة الأضرار والتعويضات والغرامات.

وكانت ولاية ميناس جيرايس تضرّرت في العام 2015 جرّاء انهيار سدّ منجميّ آخر قريب من ماريانا التي تبعد 120 كلم من برومادينيو، وأسفر عن 19 قتيلًا وتسبّب بكارثة بيئيّة غير مسبوقة في البلاد.