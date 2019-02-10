كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس البرلمان العربي: حان وقت رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للإرهاب.. الكلمة كاملة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، أنه حان الوقت لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ورفع المعاناة عن حكومة وشعب السودان، كي يستطيع السودان تطوير اقتصاده وبناء شراكات وتبادلات تجارية مع الدول العربية والأجنبية، وأن يمضي قدما في برامج التنمية في قضايا التعليم والصحة والبنية التحتية، ومعالجة مشاكل البطالة والفقر وتحسين الواقع الاقتصادي والمعيشي للشعب السوداني، جاء ذلك في كلمته أمام جلسة استماع البرلمان العربي المخصصة للسودان التى عقدت اليوم بمقر جامعة الدول العربية.

ودعا رئيس البرلمان العربي من يرغب من رؤساء البرلمانات والوفود العربية البرلمانية المشاركة، لتوقيع بيان التضامن مع جمهورية السودان، والذي سيصدر في نهاية هذه الجلسة.

وقال إن البرلمان العربي يعقد هذه الجلسة تقديرا ودعما للسودان وشعبه الكريم، ولدعم مطلب جمهورية السودان العادل برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب المُدرج عليها منذ عام 1993.

وأضاف، "إنه إدراكا من البرلمان العربي لما عاناه السودان وشعبه الكريم طيلة ستةً وعشرين عاماً من آثارٍ سلبية أدت إلى تحديات وصعوبات بالغة التأثير على المستويين الحكومي والشعبي، خاصة في الجانب الاقتصادي والتنموي، ووصلت هذه الآثار السلبية إلى مستوى المساس بقوت ومعيشة المواطن السوداني اليوميّ، وإضطلاعاً بالمسؤولية الملقاة على عاتق البرلمان العربي تجاه الشعب العربي وقضاياه الهامة والاستراتيجية، فقد درس البرلمان العربي هذا الموضوع دراسةً معمقةً في الجلسة التاريخية التي عقدها البرلمان العربي في مدينة الخرطوم بتاريخ 31 أكتوبر 2017م، وافتتح أعمالها المشير عمر حسن البشير، رئيس جمهورية السودان، نتج عنها خطة عمل البرلمان العربي لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، واعتمدها مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التاسعة والعشرين "قمة القدس" بالظهران بالمملكة العربية السعودية في 15 أبريل 2018م، وكلفت القمة العربية البرلمان العربي بتنفيذ بنود هذه الخطة، والطلب من جميع الجهات العربية المعنية تقديم كافة أشكال الدعم اللازم للبرلمان العربي وتمكينه من التحرك على كافة الأصعدة لتنفيذ خطته، وقد شرع البرلمان العربي بتنفيذ بنود الخطة ومن أهمها عقد جلسة الاستماع التي نحن بصددها اليوم".

وقال الدكتور مشعل السلمي "إن البرلمان العربي أعد مذكرةً قانونيةً - بالتعاون والتنسيق مع المجلس الوطني ووزارة الخارجية بجمهورية السودان- تضمنت كافة جوانب الموضوع، وخلصت المذكرة إلى أن جمهورية السودان نفذت كامل خطة المسارات الخمسة المتفق عليها مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن: مكافحة الإرهاب، وإحلال السلام في دولة جنوب السودان، وتعزيز حقوق الإنسان، وتقديم المساعدات الإنسانية ومعالجة الأوضاع في مناطق النزاعات والمناطق المحتاجة في السودان، وما تضمنته الخطة من إشادات عربية وإقليمية ودولية بما حققته دولة السودان من تقدم في هذه المجالات".

وأوضح رئيس البرلمان العربي "إنه انطلاقا من الجهود العربية والإقليمية والدولية والمبادرات المشهودة التي بذلتها جمهورية السودان في مجال مكافحة الإرهاب، ورعاية السلام، من خلال المشاركة الفاعلة في التحالف العربي لاستعادة الشرعية في الجمهورية اليمنية، والتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، وانضمامها لكيان الدول المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن مع ست دول عربية أخرى، بهدف تحقيق السلام والأمن في المنطقة والعالم، ودور السودان في إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين في مناطق النزاعات، ورعاية السودان لحوارات السلام في القارة الإفريقية، ودوره في إقرار السلام في دولة جنوب السودان، إلى جانب الإصلاحات الداخلية، والحوار الوطني الذي استوعب كافة أطياف المجتمع السوداني، والجهود الواضحة بشأن محاربة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وكلها مبادرات وجهود إيجابية نتطلع إلى الاستناد إليها في طلبنا لدعم ومساندة المطلب العادل لجمهورية السودان"

وإليكم النص الكامل لكلمة رئيس البرلمان العربي:

صاحب المعالي البرفيسور إبراهيم أحمد عمر رئيس المجلس الوطني بجمهورية السودان

أصحاب المعالي رؤساء المجالس والبرلمانات العربية،

أصحاب المعالي ممثلي رؤساء المجالس والبرلمانات العربية

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أصحاب المعالي والسعادة رؤساء الوفود

أصحاب السعادة السفراء مندوبي الدول العربية لدى جامعة الدول العربية وسفراء الدول الصديقة

الحضور الكريم:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نفتتح باسم الله تعالى جلسة الاستماع التي خصصها البرلمان العربي لجمهورية السودان، ويسعدني ويشرفني بدايةً أن أرحب بكم جميعاً، وأتوجه إليكم باسم البرلمان العربي بجزيل الشكر والتقدير لمشاركتكم في هذه الجلسة الهامة التي يتشرف البرلمان العربي بعقدها تقديراً ودعماً للسودان وشعبه الكريم، والتي يأتي انعقادها لدعم مطلب جمهورية السودان العادل رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب المُدرج عليها منذ عام 1993م.

أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكريم:

إدراكاً من البرلمان العربي لما عاناه السودان وشعبه الكريم طيلة ستةً وعشرين عاماً من آثارٍ سلبية أدت إلى تحديات وصعوبات بالغة التأثير على المستويين الحكومي والشعبي، خاصة في الجانب الاقتصادي والتنموي، ووصلت هذه الآثار السلبية إلى مستوى المساس بقوت ومعيشة المواطن السوداني اليوميّ، وإضطلاعاً بالمسؤولية الملقاة على عاتق البرلمان العربي تجاه الشعب العربي وقضاياه الهامة والاستراتيجية، فقد درس البرلمان العربي هذا الموضوع دراسةً معمقةً في الجلسة التاريخية التي عقدها البرلمان العربي في مدينة الخرطوم بتاريخ 31 أكتوبر 2017م، وافتتح أعمالها فخامة المشير عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان، نتج عنها خطة عمل البرلمان العربي لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، واعتمدها مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التاسعة والعشرين "قمة القدس" بالظهران بالمملكة العربية السعودية في 15 أبريل 2018م، وكلفت القمة العربية البرلمان العربي بتنفيذ بنود هذه الخطة، والطلب من جميع الجهات العربية المعنية تقديم كافة أشكال الدعم اللازم للبرلمان العربي وتمكينه من التحرك على كافة الأصعدة لتنفيذ خطته، وقد شرع البرلمان العربي بتنفيذ بنود الخطة ومن أهمها عقد جلسة الاستماع التي نحن بصددها اليوم.

وأعد البرلمان العربي مذكرةً قانونيةً - بالتعاون والتنسيق مع المجلس الوطني ووزارة الخارجية بجمهورية السودان- تضمنت كافة جوانب الموضوع، وخلصت المذكرة إلى أن جمهورية السودان نفذت كامل خطة المسارات الخمسة المتفق عليها مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن: مكافحة الإرهاب، وإحلال السلام في دولة جنوب السودان، وتعزيز حقوق الإنسان، وتقديم المساعدات الإنسانية ومعالجة الأوضاع في مناطق النزاعات والمناطق المحتاجة في السودان، وما تضمنته الخطة من إشادات عربية وإقليمية ودولية بما حققته دولة السودان من تقدم في هذه المجالات.

أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكريم:

إنطلاقاً من الجهود العربية والإقليمية والدولية والمبادرات المشهودة التي بذلتها جمهورية السودان في مجال مكافحة الإرهاب، ورعاية السلام، من خلال المشاركة الفاعلة في التحالف العربي لإستعادة الشرعية في الجمهورية اليمنية، والتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، وانضمامها لكيان الدول المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن مع ست دول عربية أخرى، بهدف تحقيق السلام والأمن في المنطقة والعالم، ودور السودان في إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين في مناطق النزاعات، ورعاية السودان لحوارات السلام في القارة الإفريقية، ودوره في إقرار السلام في دولة جنوب السودان، إلى جانب الإصلاحات الداخلية، والحوار الوطني الذي استوعب كافة أطياف المجتمع السوداني، والجهود الواضحة بشأن محاربة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وكلها مبادرات وجهود إيجابية نتطلع إلى الاستناد إليها في طلبنا لدعم ومساندة المطلب العادل لجمهورية السودان. ونرى بأن الوقت قد حان، وأن الظرف أصبح مواتياً ومناسباً، لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ورفع المعاناة عن حكومة وشعب السودان الكريم، كي يستطيع السودان تطوير اقتصاده وبناء شراكات وتبادلات تجارية مع الدول العربية والأجنبية، وأن يمضي قدماً في برامج التنمية في قضايا التعليم والصحة والبنية التحتية، ومعالجة مشاكل البطالة والفقر وتحسين الواقع الاقتصادي والمعيشي للشعب السوداني الكريم.

وأدعوا الذي يرغب من معاليكم لتوقيع بيان التضامن مع جمهورية السودان والذي سيصدر في نهاية هذه الجلسة، أشكركم جميعاً للمشاركة في هذه الجلسة الهامة.