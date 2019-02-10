كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باللغة الفارسية.. نتنياهو يوجه رسالة تهديد لإيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إننا مستمرون في إحباط التموضع الإيراني بسوريا.

واستهل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، جلسة الحكومة الأسبوعية، صباح اليوم الأحد، بالتأكيد على المشاركة في مؤتمر السلام والأمن الذي سيعقد في مدينة "وارسو" البولندية، في الفترة من 13-14 من الشهر الجاري.

وأوضح نتنياهو في تغريداته عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قبل قليل، أنه سيبحث في المؤتمر الدولي السبل لإحباط التموضع الإيراني بسوريا، وصد العدوان الإيراني، ومنع إيران من الحصول على أسلحة نووية.

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وذكر نتنياهو في تغريداته التي نشرها باللغة الفارسية أنه سيلتقي بنائب الرئيس الأمريكي ومع وزير الخارجية الأمريكي ومع زعماء آخرين. بدعوى التصدي للسياسات الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط.

ويشار إلى أن مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، قد دعا الشهر الماضي لإقامة مؤتمر دولي لمناهضة السياسات الإيرانية في الشرق الأوسط، على أن يعقد في العاصمة البولندية "وارسو".