كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير: السلطات الباكستانية تحظر آسيا بيبي من مغادرة البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت صحيفة "الجارديان"، أن السلطات الباكستانية قد نقلت آسيا بيبي إلى "منطقة آمنة" جديدة، وتحظر عليها مغادرة البلاد، كما زعم صديق مقرب لبيبي والناشط الحقوقي أمان الله.

وأُفيد أن الناشط الحقوق، أصرّ على أنه تحدث مع المرأة عبر الهاتف وذكر ذلك، قائلًا: "نقلت بيبي من مكان بالقرب من العاصمة إلى منزل في مدينة كراتشي الساحلية الجنوبية، حيث يتم التحفظ عليها هي وزوجها."

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في غضون ذلك، قبل أسبوع ذكرت صحيفة "فرانكفورت العامة" Frankfurter Allgemeine Zeitung الألمانية، نقلاً عن المحامي سيف الملوك، أن المرأة وصلت بالفعل إلى كندا مع زوجها واتصلت بعائلتها.

وبحسب وكالة "أسوشييتد برس"،، أشار وزير الإعلام الباكستاني، فؤاد شودري، إلى أن بيبي حرّة داخل باكستان وحرة في مغادرتها، قائلاً: "إنها تعيش مع أسرتها وتوفّر لها الأمن المطلوب".

وبحسب ما ورد، قال إن الحكومة كانت مسؤولة عن اتخاذ "جميع التدابير الممكنة" لحمايتها وأسرتها، مضيفًا: "أنها مواطن حر بعد إطلاق سراحها من السجن، ويمكنها التحرك في أي مكان في باكستان أو في الخارج".