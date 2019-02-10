حفيظ الدراجي: إما الشعب أو بوتفليقة

عبر الصحافي الجزائري، حفيظ الدراجي، عن موقفه الرافض لمواصلة بوتفليقة رئاسة الجزائر، لفترة أخرى، بعد إعلان حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، أمس السبت، اختياره ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية، التي تجرى، في 18 أبريل المقبل.
ونشر المعلق الشهير في قناة “بين سبورت”، صباح اليوم الأحد، منشورا في “أنستغرام” كتب فيه: لا العهدة الخامسة، إما بوتفليقة والجماعة، أو الجزائر وشعبها”.
وكتب الدراجي في منشور آخرـ أمس السبت: “الشعب الجزائري هو الوحيد، الذي بإمكانه إنقاذ الجزائر من مكر الجماعة، التي تحتقرنا، وتستخف بعقولنا”.
يذكر أن بوتفليقة لم يكن يترشح، في الانتخابات السابقة، باسم حزب جبهة التحرير الوطني، على الرغم من أنه حزبه، إذ كان يخوضها بشكل حر، ومستقل، ولأول مرة يرشح باسم الحزب.
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