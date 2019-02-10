ضمنها رحلات صوب المغرب.. بروكسل تلغي جميغ رحلاتها الجوية

أعلنت شركة خطوط طيران بروكسل، إلغاء جميع رحلاتها الجوية المقرر أن تقلع من مطار بروكسل، يوم الأربعاء المقبل، تزامنا مع الإضراب الوطني الذي أطلقته نقابات القطاع الخاص، من بينها رحلات نحو المغرب.

وأعلنت شركة الطيران، في بلاغ لها أمس السبت، إلغاء ما مجموعه 222 رحلة، حيث سيظطر ما يعادل حوالي 16 ألف راكب إلى تغيير برامجهم.

وحسب ما عاين موقع “اليوم24” على الصفحة الرسمية لمطار بروكسيل، لا تزال ثلاث رحلات نحو المغرب مبرمجة، الأولى في اتجاه مراكش على الساعة 11 وخمس دقائق، الثانية الناظور مع منتصف اليوم، والثالثة في اتجاه مطار محمد الخامس مساء، وهي رحلات مع الخطوط الملكية المغربية، والعربية للطيران.

ورفض مصدر مسؤول من داخل مكتب المطارات في اتصال مع “اليوم24″، اليوم الأحد، الكشف عن عدد الرحلات الرابطة بين المغرب وبلجيكا، والمترقب أن تتضرر بالاضراب.

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وأفاد المصدر إنهم لا يتوفرون على معطيات في الموضوع، وأن سيتم الكشف عنها بمجرد الحصول عليها.

وتوقع مطار زافينتيم حدوث اضطرابات كبيرة بسبب الإضراب الوطني، مع إلغاء وتأخير العديد من الرحلات الجوية، مع تتحويل الرحلات من وإلى المطارات الأخرى.

ونصح مطار بروكسل المسافرين يالتواصل مع شركة الطيران للحصول على أحدث المعلومات المتعلقة بالرحلات، ومع تفضيل إمكانية السفر بحقائب اليد لتفادي مشكل الأمتعة.