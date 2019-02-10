الموت يفجع هدى سعد

أفجع الموت، يوم أمس السبت، الفنانة هدى سعد، بعدما خطف منها والدها.
ورحل والد هدى سعد إلى دار البقاء في إحدى المصحات الخاصة، بعد أزمة صحية مفاجأة ألمت به.
وكانت هدى سعد قد أعلنت، أول أمس الجمعة، في تدوينة أن والدها يعاني أزمة صحية أدخل على إثرها إلى المستعجلات، متمنية له الشفاء.
وتعاطف الجمهور مع هدى سعد في هذه الفاجعة المحزنة، عبر منشورات، على مواقع التواصل الاجتماعي، راجين الله أن يرحم والدها، ويلهمها الصبر على فراقه.
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