مانشستر سيتي وسان جيرمان يواجهان خطر الاستبعاد الأوروبي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريقي مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي مهددان بالاستبعاد من دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم.

وبحسب ما نقلته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن المحكمة الرياضية ستصدر حكمها النهائي في قضية مخالفة السيتي وسان جيرمان، للوائح قانون اللعب المالي النظيف، في نهاية شهر شباط/فبراير الجاري.

وأوضحت الصحيفة أن الناديين قد يضطرا إلى بيع نجومهما، من أجل صنع توازن مالي في الميزانية، وتقليل الخسائر.

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وأشارت إلى أن المحكمة الرياضية ستوضح في حكمها، نفي أو تأكيد إدانة سان جيرمان بالخداع للحصول على خدمات البرازيلي نيمار دا سيلفا، والفرنسي كيليان مبابي، في صيف 2017.

يذكر أن سان جيرمان حاول التهرب من قيود قانون اللعب المالي النظيف، عن طريق ادعاء أن نيمار من سدد قيمة فسخ عقده مع برشلونة (222 مليون يورو).

كما أن صفقة مبابي، تمت في صيف 2017 على سبيل الإعارة، قبل أن تتحول إلى بيع نهائي في 2018.