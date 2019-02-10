غاريث بيل مهدد بالإيقاف لمدة 10 مباريات!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن النجم الويلزي غاريث بيل، أثار جدلا واسعا عقب احتفاله بعد الهدف الذي أحرزه لفريقه ريال مدريد في مباراة الديربي أمس، السبت.
وكان بيل أحرز الهدف الثالث للميرنغي ضد أتلتيكو، أمس السبت، في المباراة التي أقيمت على ملعب "واندا متروبوليتانو" ضمن منافسات الجولة الـ23 من الليغا، وانتهت بفوز الريال 3-1.
وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن حركة ذراعي بيل أثناء الاحتفال بالهدف كانت غريبة، واعتبرتها جماهير أتلتيكو مدريد استفزازية.
وأشارت إلى أنه رغم عدم وضوح طريقة احتفال النجم الويلزي، إلا أن هذه الحركة يمكن اعتبارها مسيئة في إسبانيا.
وأوضحت تقارير صحفية أخرى أنه في حالة إجراء تحقيق حول احتفال بيل وثبوت أن حركة ذراعيه غير أخلاقية، فقد يواجه اللاعب عقوبة الإيقاف في الليغا لمدة تصل إلى 10 مباريات.
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