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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال يوري راتاس رئيس وزراء إستونيا، إن بلاده تعتزم افتتاح سفارة لها في العاصمة الإماراتية أبوظبي، كما أكد مشاركتها في معرض إكسبو الدولي 2020 بدبي.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الرئيسية للدولة الضيف في القمة العالمية للحكومات التي انطلقت أعمالها بدبي الأحد، تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وبمشاركة أكثر من 4000 شخصية من 140 دولة.
وأشار راتاس إلى تجربة بلاده الرائدة في استخدام الابتكار ضمن القطاع الحكومي، معتبرا أن الحلول الرقمية تسمح بنمو اقتصاد الحكومات وتزيد فاعلية خدماتها لجعل الحياة أفضل.
وأكد أن وضع هوية رقمية آمنة لكل فرد كان حجر الزاوية في الاقتصاد الرقمي الذي تم تدشينه في عام 2001، قائلا: "لقد أضفنا اليوم إمكانية استخدام هوية متنقلة تستخدم في معظم المعاملات اليومية لسيارات الأجرة والمعاملات المصرفية والتوقيع على أي مستند حكومي بواسطة الهواتف الذكية".
وأوضح أن إستونيا قامت ببناء مجتمع رقمي منذ ما يزيد على عقدين، يقوم على مبادئ الانفتاح والشفافية والسرية والثقة، مضيفا أن كل مواطن يمكنه معرفة من ينظر في البيانات الخاصة به.
وأشار رئيس وزراء إستونيا إلى أن كل شخص يستخدم الحلول الرقمية يجب أن يكون على وعي بالمخاطر التي قد يتعرض لها، قائلا إن الاقتصاد الرقمي تنامى على مستوى عالمي والتوقعات بشأنه تعالت بشكل مطرد.
وقال إنه مع مولد كل طفل في إستونيا فإن هويته الإلكترونية تكون قد انطلقت بصفة آلية ليحظى بمختلف الخدمات التي يحتاج إليها.
وأشاد راتاس بما وصلت إليه دولة الإمارات من تطور لافت على هذا الصعيد، قائلا: "نحن كذلك نستخدم كثيرا من الوسائل التكنولوجية ونكتسب العديد من الأفكار لتوفير الخدمات الإلكترونية للعالم ونتوسع في ذلك".
تشارك إستونيا كضيف شرف في فعاليات القمة العالمية للحكومات، التي تستضيفها دبي في الفترة بين 10 - 12 فبراير/شباط الجاري، إلى جانب رواندا وكوستاريكا.
وحققت إستونيا ثورة تقدم اقتصادي ومعيشي في أوروبا الشرقية، بفعل تجارب عديدة نفذتها الحكومات المتعاقبة بداية من حكومة 1992.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء إستونيا: سنفتتح سفارتنا في أبوظبي وسنشارك في إكسبو 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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