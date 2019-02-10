عباس: نتعهد خلال ترؤس فلسطين مجموعة "77 والصين" بالدفاع عن كافة أعضائها

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعهد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بالدفاع عن كافة أعضاء مجموعة "77 والصين"، بعد أن تسلم رئاستها من مصر، العام الجاري.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للقمة الأفريقية الـ 32 التي انطلقت أعمالها في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بحضور عدد من رؤساء ودول القارة السمراء، بأجندة حافلة بالملفات والقضايا، أبرزها اللاجئون والنازحون والنزاعات والإرهاب وجواز السفر الأفريقي الموحد والاندماج الاقتصادي وعملية الإصلاح المؤسسي للاتحاد وتمويله.
وعبر عباس، عن ثقته في نجاح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وحكمته في قيادة الاتحاد الأفريقي نحو مزيد من التنمية والازدهار، وذلك خلال رئاسة بلاده للدورة 32 للاتحاد.
وقال: "يسعدني أن ألتقي بكم مجددا.. شاكرا لكم دعوتكم الكريمة لحضور هذه القمة التي نتمنى لها النجاح"، مؤكداً أن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد يقود حركة إصلاحية شاملة تشمل كافة القطاعات، ومنها تمكين المرأة في الحياة السياسية.
ووجه حديثه للقادة الأفارقة، قائلا "نشيد بجهودكم في مكافحة الإرهاب والتطرف الديني، وكذلك بتجربة رواندا في تمكين المرأة؛ حيث تستحوذ على أكثر من نصف مقاعد البرلمان وتشارك بفاعلية في قطاعي الاقتصاد والأعمال".
وثمن الرئيس الفلسطيني ما تحقق مؤخراً من إنهاء الخلاف الإثيوبي والإرتيري، معرباً عن استعداده للتعاون الدائم من أجل مكافحة كل أشكال الإرهاب والتطرف.
وذكر عباس "فلسطين عازمة على تقديم كل إمكاناتها وخبراتها ليس بشكل ثنائي فحسب وإنما بصفتها أيضاً رئيساً لمجموعة (77 والصين)، ونتعهد خلال ترأسنا للمجموعة بالدفاع عن كافة أعضائها".
وشدد على رفضه التدخل الأمريكي في شأن أية دولة كانت كما يحدث في فنزويلا، محذراً في الوقت نفسه من محاولات إسرائيل تغيير طابع وهوية مدينة القدس.
وجدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس تقدير المواقف الأفريقية الداعمة والمتضامنة مع القضية الفلسطينية العادلة، خصوصا في المحافل الدولية.
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