الهجرة العراقية عودة 109 نازحين إلى مناطقهم في قضاء القائم

وزارة الهجرة والمهجرين العراقيةوكالات :
أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، عودة 109 نازحين من مخيمات اللاجئين في عامرية الفلوجة إلى مناطقهم السكنية في قضاء القائم غربي محافظة الأنبار، وفقًا لوكالةانباء الشرق الأوسط.
وقال مدير عام الوزارة ستار نوروز - في بيان اليوم الأحد "إنه تم عودة 109 نازحين
وأوضح نوروز أن عملية العودة تمت بالتنسيق بين محافظة الأنبار ووزارة النقل والقوات الأمنية بعد استكمال الإجراءات الإدارية والأمنية.
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