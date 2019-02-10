الهجرة العراقية عودة 109 نازحين إلى مناطقهم في قضاء القائم

وكالات :

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، عودة 109 نازحين من مخيمات اللاجئين في عامرية الفلوجة إلى مناطقهم السكنية في قضاء القائم غربي محافظة الأنبار، وفقًا لوكالة

انباء الشرق الأوسط.وقال مدير عام الوزارة ستار نوروز - في بيان اليوم الأحد "إنه تم عودة 109 نازحينمن مخيمات اللاجئين في عامرية الفلوجة إلى مناطق سكناهم الأصلية بقضاء القائم في محافظة الأنبار".وأوضح نوروز أن عملية العودة تمت بالتنسيق بين محافظة الأنبار ووزارة النقل والقوات الأمنية بعد استكمال الإجراءات الإدارية والأمنية.