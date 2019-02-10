الجيش السوري يرد على خروقات الإرهابيين واعتداءاتهم بريف حماة

نفذت وحدات من الجيش السوري عمليات دقيقة على محاور تحرك وتسلل إرهابيين باتجاه نقاطها العسكرية المتمركزة في محيط القرى والبلدات الآمنة في الريف الشمالي الغربي لمدينة حماة، وفقًا لوكالة انباء الشرق الأوسط.
وذكرت المصادر أن وحدات من الجيش متمركزة شمال غرب حماة وجهت رمايات مركزة على بؤر ومواقع
تجدر الاشارة إلى أن وحدات الجيش دمرت أوكارا وتحصينات للمجموعات الإرهابية على أطراف سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي ، ردا على خروقاتها واعتداءاتها بالقذائف على المناطق الآمنة .
يذكر أن وحدات من الجيش قضت أمس /السبت/ على العديد من الإرهابيين في محيط بلدة قلعة المضيق بريف حماة الشمالي ، ودمرت مواقع وآليات لهم فى قرية بابولين بجبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي .
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