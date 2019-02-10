كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبطان سفينة كرواتي يرفض مساعدة مهاجرين غارقين في البحر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخضع قبطان ناقلة كرواتي للتحقيق من قبل النيابة في روما بعد فشله في مساعدة غرقى أمامه في البحر.

وذكر موقع "توتال كرواتيا" أنه غرق حوالي 117 شخصًا في نهاية المطاف، من بينهم عشر نساء، أحدهن حامل، وطفلان، بما في ذلك رضيع.