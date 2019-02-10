كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبطان سفينة كرواتي يرفض مساعدة مهاجرين غارقين في البحر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وذكر موقع "توتال كرواتيا" أنه غرق حوالي 117 شخصًا في نهاية المطاف، من بينهم عشر نساء، أحدهن حامل، وطفلان، بما في ذلك رضيع.
وفي 18 يناير الماضي، كانت السفينة تبحر في البحر الأبيض المتوسط، وليس بعيدا عن الساحل الليبي، وزعم المهاجرون الثلاثة الباقون، واحد من جامبيا واثنان من غانا، أن هناك 120 شخصًا غرقوا في زورق صغير، وأن المهربين وضعوهم للإبحار دون سترات النجاة، وأن الزورق خسر الهواء أثناء وجوده على البحر، وأن الغرقى سقطوا واحدا تلو الآخر في البحر البارد.
ووفقا للسلطات العسكرية الإيطالية، كان من الممكن إنقاذ المزيد من الناس لولا أن قبطان السفينة رفض إنقاذهم وتخلى عنهم.