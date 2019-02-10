كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة الليبية المؤقتة تعلن تطهير درنة من الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة رسميا انتهاء العمليات العسكرية في مدينة درنة والقضاء على الإرهاب في كامل شرق ليبيا.

Advertisements

وهنأت الحكومة المؤقتة، التي يرأسها عبد الله الثني، وتتخذ من مدينة البيضاء مقرا لها، الليبيين بالتخلص من خطر الجماعات الإرهابية التي كانت تهدد الحياة المدنية في البلاد.

كما ثمنت الحكومة في بيان أصدرته أمس السبت، جهود القوات المسلحة في هذا النصر، مؤكدة دعمها للعمليات العسكرية التي يقودها الجيش في جنوب البلاد.