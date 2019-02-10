فلسطين تترأس المؤتمر الاقتصادي والاجتماعي لمجموعة الـ 77 والصين

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تترأس فلسطين المؤتمر الاقتصادي والاجتماعي لمجموعة الـ 77 والصين، المنعقد اليوم الأحد في مقر الأمم المتحدة.

وقال رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار "بكدار"، محمد اشتية، الذي يحضر الاجتماع ممثلا عن الرئيس محمود عباس، إن "اجتماعا للجنة الوزارية في الدول الأعضاء يعقد على مدار يومين للتباحث حول سبل تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية".

وأكد اشتية أن فلسطين ستعمل على تنفيذ المبادرات الهادفة إلى تحقيق أهداف خطة التنمية 2030، وتعزيز التنمية التضامنية بين الدول الأعضاء من جهة، والمجتمع الدولي من جهة أخرى.

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ويتركز الاجتماع حول الشمولية الاقتصادية والاجتماعية وردم الهوة وعدم المساواة بين الدول.

وتسلمت فلسطين منصب رئاسة المجموعة في الخامس عشر من يناير الماضي. وتعدّ مجموعة الـ 77 والصين، أكبر محفل تفاوضي باسم الدول النامية داخل أروقة منظمة الأمم المتحدة، ويهدف إلى تعزيز المصالح الاقتصادية والتنموية لـ 134 دولة.