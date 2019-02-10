كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ناسا ترسل المزيد من البشر إلى القمر: "هذه المرة سيبقوا هناك" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وكالة الفضاء الأمريكية، أنها تريد أن يقضي رواد الفضاء مزيدا من الوقت على سطح القمر.

وتعتزم وكالة الطيران والفضاء الامريكية (ناسا) اتخاذ "قفزة عملاقة قادمة في استكشاف الفضاء السحيق"، حيث تتطلع لإرسال رواد فضاء إلى القمر قادرون على البقاء هناك.

ودعا مدير وكالة الفضاء الأمريكية، "جيم بريدينستين"، الشركات الأمريكية إلى المساعدة في تطوير أجهزة الهبوط على سطح القمر وأنظمة قابلة للاستخدام من قبل رواد الفضاء للهبوط على القمر.

وقال العلماء، إنهم حصلوا تفويض من الرئيس "دونالد ترامب" والكونجرس الأمريكي للعودة إلى القمر لأول مرة منذ عام 1972.

