كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "فاينانشيال تايمز": سكان مصر سيتجاوزون الـ100 مليون نسمة بحلول 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تناولت صحيفة "فايننشال تايمز" الأمريكية في تقرير لها مبادرة الحكومة للحد من النمو السكاني، والتي تهدف إلى تقليل معدل الإنجاب من 3.5 طفل لكل امرأة إلى 2.4 طفل لكل امرأة بحلول عام 2030، وهو ما يعني تقليل عدد المواليد بحوالي 8 مليون مولود.

وتقول الصحيفة إن تعداد سكان مصر سيتجاوز الـ 100 مليون نسمة بكثير بحلول عام 2020.

ويأتي برنامج تنظيم الأسرة، بدعم من الولايات المتحدة والمانحين الدوليين الآخرين، في الوقت الذي يحذر فيه الخبراء من توافر محدود للمياه وانخفاض الأمن الغذائي والذي سيؤثر في اقتصادنا وبنيتنا التحتية، خاصة في سياق تغير المناخ.